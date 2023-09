Incidente a Cosenza: indagato il poliziotto alla guida dell’auto che ha ucciso il 17enne

StrettoWeb

Una tragedia immane che vede, ancora una volta, una giovane vita spezzata: l’incidente avvenuto a Cosenza in cui ha perso la vita un 17enne, ha destato sgomento nell’intera comunità della cittadina. I familiari del giovane Antonio Ruperti, deceduto a seguito dello scontro con un’auto della Polizia lo scorso sabato, si sono recati ieri in Caserma per sporgere denuncia su quanto accaduto. Una morte inaccettabile, soprattutto in piena agonia, dato che il povero Antonio è spirato in ospedale a cause delle gravi ferite.

Il poliziotto alla guida dell’auto di servizio, dopo accurate indagini da parte della Procura della Repubblica di Cosenza, è stato iscritto nel registro degli indagati: dovrà quindi rispondere alla legge sulla dinamica dell’incidente, per chiarire le motivazioni che hanno portato allo scontro mortale. Intanto la salma del ragazzo è stata posta sotto sequestro insieme alla sua cartella clinica per l’esame autoptico che, secondo quanto deciso dal Procuratore Mario Spagnuolo, avverrà nella giornata di domani.