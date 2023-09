Incidente fatale a Vibo Valentia: auto finisce in una scarpata

StrettoWeb

Tragico incidente questa mattina in provincia di Vibo Valentia, tra il comune vibonese e quello di Soriano. Un uomo di Gerocarne, 66 anni, per molto tempo residente al Nord e rientrato da pochi anni in paese, ha perso la vita sulla strada provinciale 73. Secondo i primi accertamenti, il conducente ha perso il controllo della vettura, probabilmente per un sorpasso, ed è finito in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: fatale infatti, il colpo con la sua Audi TT.