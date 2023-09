Incidente fatale a Lamezia Terme: operaio investito e ucciso mentre prestava soccorso

StrettoWeb

Terribile incidente questa mattina sulla statale 280 dei Due Mari, nei pressi della rotatoria di Sant’Eufemia tra la stazione ferroviaria e l’aeroporto di Lamezia Terme. Un operaio, impegnato nei lavoro di rifacimento del manto stradale, è stato colpito e ucciso da un’auto. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma da una prima ricostruzione una vettura, forse in contromano, avrebbe impattato contro un’altra auto. Il povero operaio, vedendo l’incidente, si sarebbe avvicinato per prestare soccorso e, nel mentre, sarebbe stato investito da una terza macchina sopraggiunta ad alta velocità. Sul posto è intervenuto il 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presente anche la Polizia Stradale per gli accertamenti del caso.