Incidente a Corigliano-Rossano, oggi i funerali della 17enne Rosa Greco

La comunità di Mirto-Crosia si prepara a dare l’ultimo saluto a Rosa Greco, la 17enne la cui vita è stata spazzata via in un attimo nell’incidente stradale all’altezza di Corigliano. A seguito dell’esame autoptico, la salma è stata restituita alla famiglia per poter celebrare le esequie della loro congiunta. I funerali della giovane Rosa si terranno oggi 28 settembre, alle ore 16:30, nella chiesa di San Giovanni Battista a Mirto.

Il sindaco Antonio Russo ha proclamato lutto cittadino in segno di cordoglio: gli uffici rimarranno chiusi mentre le bandiere della sede comunale saranno esposte a mezz’asta. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza, soprattutto a gestori e proprietari di attività commerciali e strutture ricettive in segno di rispetto e per omaggiare il ricordo di una ragazza andata via troppo presto.