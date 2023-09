Incendio sull’A2 a Morano Calabro: traffico in tilt, canadair in azione

StrettoWeb

Non cessano gli incendi che stanno mandando in fumo la nostra regione. Preoccupante infatti, soprattutto nelle ultime settimane, la situazione in cui versa la parte settentrionale della Calabria: l’ultimo rogo è divampato sull’A2 all’altezza dello svincolo di Morano Calabro in direzione sud. Il traffico è letteralmente in tilt: oltre 2 km di coda occupano la carreggiata, con vetture bloccate in attesa del ripristino della situazione. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco e i Carbineiri, oltre a un canadair in azione per domare le fiamme. Al momento lo svincolo nord non ha subito blocchi di alcun tipo.