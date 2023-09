La Sicilia brucia, situazione critica in provincia di Palermo: Vigili del Fuoco in azione | VIDEO

StrettoWeb

La Sicilia brucia: situazione critica in varie province siciliane per via di furiosi incendi. In provincia di Palermo, colpita anche la zona di Lascari dove stanno operando diversi mezzi dei Vigili del Fuoco e un Canadair per spegnere le fiamme che stanno bruciando macchia mediterranea e sterpaglie. Lo stesso fronte sta interessando anche il territorio di Gratteri, minacciando anche il territorio di Cefalù. Montagna Grande è ormai completamente bruciata sul territorio di Villabate, sempre nel Palermitano: adesso la situazione più difficile è sul versante sud (Misilmeri). Un altro grosso incendio è in corso sul lato occidentale tra Gibilrossa e Belmonte Mezzagno.

Le parole di Schifani

“Ho voluto recarmi personalmente nella sala operativa del Corpo forestale regionale per avere un quadro della situazione dei roghi in Sicilia in queste ore drammatiche. Ho constatato il livello di impegno di uomini e mezzi per fronteggiare la nuova emergenza e verificato le modalità operative del coordinamento degli interventi sul territorio. Lo sforzo della struttura antincendio regionale è massimo“. Così il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che segue costantemente la situazione degli incendi nell’isola. Un quadro in costante evoluzione, reso ancora più difficile dalle alte temperature e dal vento di scirocco. “Ringrazio – ha aggiunto Schifani – chi in queste ore si sta prodigando sul territorio per contrastare le fiamme e per aiutare le popolazioni delle zone colpite. Ancora una volta il territorio della nostra regione è stato oggetto di attacchi criminali che stanno causando immensi danni ambientali e apprensione tra i residenti. Confido in un fronte comune tra istituzioni e cittadini per isolare e denunciare i responsabili dei roghi, ma anche perché maturi la consapevolezza della gravità di un fenomeno che è già costato vite umane e danni ambientali incalcolabili al nostro territorio”.