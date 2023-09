Ancora incendi in Calabria: a fuoco ex stabilimento tessile a Praia a Mare

StrettoWeb

Un altro terribile incendio manda in fumo la nostra Calabria: dopo i danni verificatisi a seguito del rogo dei primi di agosto, Praia a Mare si trova di nuovo a combattere contro le fiamme. Ad andare a fuoco, sempre la stessa area: la scorsa notte infatti, le fiamme si sono propagate nell’area antistante l’ex stabilimento Marlane, azienda nel tessile del gruppo Marzotto. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha fatto sì che l’incendio, a causa del forte vento, non coinvolgesse anche altre zone mettendo in pericolo la comunità.

Quella stessa comunità che, dopo il primo rogo, aveva protestato per le condizioni di degrado e abbandono della zona stessa. Il sindaco Antonino De Lorenzo però, nonostante ci tenga a rassicurare i suoi cittadini del pieno impegno da parte del Comune, ha comunque ammesso che c’è ben poco da fare.

L’ex azienda infatti, è sotto sequestro nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione: l’Amministrazione quindi, non ha accesso ad alcun tipo di intervento per risanare la zona. Intanto le forze dell’ordine indagano sulle dinamiche dell’incendio: la Marlane infatti, era stata colpita per la prima volta nel settembre 2020. La pista che si segue quindi, è quella di matrice dolosa.