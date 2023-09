Il Garante Marziale in udienza da Papa Francesco

StrettoWeb

Il Santo Padre Francesco I, nel corso dell’udienza generale di mercoledì scorso, in Piazza San Pietro, ha incontrato il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale.

“Ho consegnato al Papa copia del libro “Katapontismòs, chiunque scandalizzi i bambini”, che narra del mio impegno sul fronte della lotta alla pedofilia – spiega Marziale – evidenziandogli come nel mandato di legislatura in corso così come in quello precedente, il contrasto al più turpe fra i crimini contro l’umanità, è preminente nella mia agenda. L’ho ringraziato per quanto anch’egli sta facendo, chiedendo una benedizione per tutti i bimbi calabresi, dei quali sono Garante”.