“Il Collegio 8”, ecco i concorrenti. C’è anche una messinese, chi è Helena Del Pozzo: “nessuna sarà diva quanto me”

E’ tutto pronto per la nuova edizione del programma Rai “Il Collegio”, che ha fatto ormai grande successo tra giovani e non solo. Domenica 24 settembre comincerà su Rai 2 la serie numero 8. Come sempre, tra i concorrenti, minorenni esuberanti, sicuri di sé e molto ribelli. Per la seconda edizione di fila, tra i protagonisti c’è un messinese. L’anno scorso fu Nino Frassica, voce narrante (quest’anno sarà il ruolo di Stefano De Martino), quest’anno è invece la giovane Helena Del Pozzo, tra i concorrenti.

Chi è Helena Del Pozzo

Nel backstage, Helena si dimostra subito ragazza piena di autostima. “Sono Helena, sono la diva e nessuno sarà mai diva quanto me! Spesso risulto antipatica perché ho quello che le persone non hanno. Guardatemi, ecco perché tutti mi invidiano”, rivela mostrandosi. “Sono viziatissima, sono la principessa di casa, la principessa del mondo, e qualsiasi cosa voglio la ottengo. Io vinco. Punto. E se non vinco io il gioco non finisce mai. Con i Professori a scuola non va molto bene, perché hanno una bassa qualità rispetto a me e quindi sono io che posso insegnare a loro. Abbiamo livelli distanziali”, aggiunge.

“E’ una ragazza testarda, presuntuosa”, afferma la mamma elencando alcuni difetti della figlia. “Ci fa disperare, ne combina di tutti i tipi e colori. Riusciranno a calmarti un pochino?”. le chiede il padre. “Io faccio quello che voglio”, controbatte la ragazza. Insomma, Professori avvisati. Riusciranno a cambiare Helena?