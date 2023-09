Nasce Identità0963, il “Nuovo Panettone” che ingloba sapori e profumi di Calabria: tutti gli ingredienti

StrettoWeb

Paolo Caridi ha messo a punto Identità0963, un lievitato in versione estiva, dinamica e identitaria, che profuma di Calabria e che rende omaggio alla sua terra e alle tradizioni, presentandolo con grande successo agli eventi “Estate PIT”, esposizione di prodotti territoriali a Reggio Calabria, e “La Tropea Experience”, kermesse culinaria con protagonista la Cipolla Rossa Tropeana IGP. Un dolce buono e speciale, a lievitazione naturale senza additivi chimici e da gustare in piena estate grazie a prodotti tipici e ai sapori che ci fanno immergere nell’anima del Sud.

Si tratta di un prodotto nuovo che usa abbinamenti inusuali in grado di stupire e di conquistare anche i palati più difficili. Avete mai pensato di unire la Cipolla di Tropea, la ‘nduja di Spilinga, gli agrumi della Calabria (limone di rocca imperiale, il bergamotto di Reggio Calabria, l’arancio di Villa San Giuseppe, la clementina di Sibari, il cedro diamante), il fico dottato cosentino, la nocciola di cardinale, il miele di amaroni, la passata di pomodoro corte di assisi, il vino e l’olio, il gelsomino e la frutta tropicale delle nostre piantagioni e l’uva di nerello calabrese appassita? Un elenco lungo che ci stupisce e ci lascia con l’acquolina in bocca…

In tanti, anzi tutti, abbiamo risposto no. E invece il maestro Paolo Caridi, chef conosciuto in tutto il mondo, ha sperimentato con pazienza e passione e ha messo a punto un dolce speciale, un dolce estivo, battezzato Identita0963, primo esempio di brand dinamico, che rende omaggio al bello e al buono della Calabria, e che vedrà ufficialmente la luce, come progetto nazionale, il 20 giugno 2024, solstizio d’Estate, data del grande evento in programmazione e che lo vedrà protagonista in tutte le declinazioni identitarie… un dolce buonissimo che conquisterà anche i palati più difficili dei milanesi doc… provare per credere!