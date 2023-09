Ia: Rizzetto (Fdi), ‘depositato indagine conoscitiva sul rapporto con lavoro’

StrettoWeb

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Oggi ho depositato in commissione Lavoro un?indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, sugli impatti che l?intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro e sulle potenziali reazioni implementabili a livello di sistema Paese. Reputo importante approfondire ogni aspetto relativo al rapporto tra tecnologia e lavoro con lo scopo di tracciare un punto di fatto e sollecitare una produzione normativa che sappia incrementare la produttività delle aziende rilanciando l?economia, e proteggere il mercato del lavoro nella direzione di una crescita economica socialmente responsabile”. Così, in una nota, Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Lavoro.

“La mia indagine conoscitiva punterà ad analizzare con particolare attenzione i settori che hanno visto una maggiore evoluzione dovuta all?introduzione delle nuove tecnologie, come logistica, sanità, editoria e comunicazione, traduzioni, assistenza digitale, cybersicurezza, compresa anche la lotta alle fake news, e edilizia di case e infrastrutture e professioni. Inoltre mediante questa indagine conoscitiva si intende effettuare un?analisi costi benefici dell?introduzione di tecnologie dirompenti all?interno del panorama aziendale italiano, allo scopo, soprattutto, di individuare i risvolti positivi in termini di produttività del lavoro. L?indagine dovrebbe concluderebbe entro il 31 marzo 2024”, conclude Rizzetto.