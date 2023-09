Grande festa per i “Nonni di Calabria”: Mimmo e Ciccia fanno 77 anni di matrimonio, insieme superano i due secoli di vita

StrettoWeb

Hanno in totale 204 anni e sono stati amorevolmente definiti i ‘Nonni di Calabria’, Domenico Macrì e Francesca Squillace. I coniugi Macrì vivono a Chiaravalle Centrale, hanno nove figli (5 in vita), 13 nipoti e 11 pronipoti. Lui ex collaboratore scolastico, lei casalinga e bracciante agricola, hanno trascorso una vita insieme e il prossimo 28 dicembre festeggeranno 77 anni di matrimonio, certamente una rarità ai tempi di oggi. Ai ‘Nonni di Calabria’, l’assessore regionale alle Politiche sociali Emma Staine, il 28 settembre, ore 11.30 consegnerà una targa, quale simbolo di amore, fiducia, tolleranza e tenacia.

Il signor Macrì ha partecipato alla campagna di Tunisia, durante la seconda guerra mondiale, dove è rimasto prigioniero per cinque anni. Per tutto il periodo della guerra, l’amata Francesca, contro i suggerimenti della famiglia che la invitavano a prendere marito perché Domenico non sarebbe mai rientrato, ha aspettato speranzosa il suo promesso sposo. Il ritrovato amore e poi le nozze nel dicembre del 1946: l’inizio di una vita insieme.

“Sono stati dei grandi lavoratori – racconta il figlio Mario – e ci hanno cresciuto con dedizione e amore. Hanno voluto che andassimo a scuola e ci hanno sempre sostenuto nelle nostre scelte. Non li abbiamo mai visti litigare, almeno non in nostra presenza, e c’è stato sempre un senso di collaborazione e di famiglia. Mai un viaggio, mai una distrazione, una vita spesa per la famiglia”.