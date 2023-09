Grande attesa per la visita del Principe Alberto II di Monaco a Seminara

StrettoWeb

C’è grande attesa per l’arrivo del Principe Alberto II di Monaco a Seminara, previsto per il pomeriggio del 4 ottobre, in occasione della sua seconda visita nel territorio della Piana. La venuta del Principe monegasco nel comune seminarese è dovuta all’adesione dell’amministrazione Piccolo alla Rete dell’Associazione “Siti Storici Grimaldi”, che lega oltre 150 città europee collegate a livello storico e dinastico con il Principato di Monaco.

“Siamo lieti di ricevere un Capo di Stato come Alberto di Monaco, figura carismatica nonché noto attivista nella tutela dell’ambiente e nella promozione delle risorse sostenibili – dichiara il sindaco di Seminara Giovanni Piccolo – Inoltre, siamo orgogliosi di accoglierlo come figlio adottivo della nostra terra: Seminara è infatti l’unica Città della Calabria dove operò la Famiglia Grimaldi, Signori di Missimeri e Patrizi dei primi di Seminara. I Grimaldi di Seminara, come riportato in un atto notarile del 13 dicembre 1756, discendevano, in linea retta, da Bartolomeo Grimaldi, terzo terzogenito di Giovanni I Grimaldi, Signore assoluto di Monaco. I massimi esponenti della Famiglia, in Seminara, furono Domenico, agronomo che rivoluzionò l’agricoltura meridionale. Francescantonio, Filosofo, Storico, Ministro dei Reali Eserciti di Ferdinando IV di Borbone e Francescantonio, figlio di Domenico, Generale e Martire della Repubblica Partenopea“.

Entusiasmo è stato espresso anche dal vicesindaco di Seminara, Gregorio Garzo.

“Siamo orgogliosi di ricevere la visita del Principe Grimaldi, discendente diretto di dei Grimaldi che hanno rivoluzionato l’agricoltura meridionale, specie in Seminara“, ha detto Garzo.

L’Assessore alla Cultura Domenico Scordo, dichiara: “Sono lieto che Sua Altezza Serenissima visiti la nostra cittadina; il legame con le figure illustri che furono i Marchesi Grimaldi di Seminara, da cui nacquero uomini ingegnosi e coraggiosi, è forte”.

Alberto II di Monaco sarà accolto da una delegazione nominata dal Sindaco, composta da tutti gli assessori e consiglieri del Comune di Seminara e da quattro consiglieri regionali: Billari, Giannetta, Mariani e Cirillo.

Un incontro che sarà occasione per discutere del patrimonio agricolo della Piana che l’antenato del Principe Alberto seppe valorizzare, e un’opportunità per Seminara di mettere in luce la propria illustre storia offuscata dal tempo.