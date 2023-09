Granata (Valle Crati): “autorizzazioni allo scarico, partono i controlli nelle zone industriali cosentine”

StrettoWeb

“Abbiamo già trattato il caso della piattaforma PAC 2000a Conad di Montalto Uffugo, il mega insediamento ricadente su una vasta area accessibile da Via Coretto. Via Coretto, avvicina Montalto Uffugo, Luzzi e Lattarico. Con Permesso di costruire n. 36 del 14/10/2020 del Comune di Montalto Uffugo per la realizzazione di un opificio per la logistica destinato a servizio della grande distribuzione, si è dato inizio ai lavori. A mio avviso bisogna verificare se nel permesso a costruire, oltre al parere preventivo per l’allaccio alla rete fognaria, è stato espresso il parere dell’Autorità di bacino“.

“Per tutelare l’ambiente è fondamentale la realizzazione del catasto degli scarichi, controllare tute le autorizzazioni prima di aprire un insediamento industriale. Ad avviso del Presidente del Consorzio Valle Crati questa attività rientra nell’intensa attività di controllo relativo alle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane collettate alla rete fognaria comunale e confluenti al depuratore consortile sito in Rende, voluta fortemente da questa presidenza per definire il catasto degli scarichi del territorio del Valle Crati”.

“Servono maggiori controlli nella zona dell’area industriale in loco. Coretto di Montalto Uffugo, per questo dovranno essere controllati dagli uffici del consorzio le autorizzazioni allo scarico delle attività operanti sul territorio. La lotta all’inquinamento si fa con una rigorosa azione amministrativa sul territorio. Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata.