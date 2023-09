Governo: Scotto (Pd) a Donzelli, ‘affermazioni gravi, non si permetta più’

StrettoWeb

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “L?intervista dell?onorevole Donzelli al Corriere della Sera è da manuale: il vittimismo come linea politica e come condotta ideologica. Non sanno governare e quindi danno la colpa alle lobby, ai potentati di Bruxelles e naturalmente all?opposizione che è anti italiana. Quest?ultima affermazione da ?Tribunale speciale dello Stato? è particolarmente grave in bocca a uno dei principali dirigenti di un partito erede della tradizione politica che tutti conosciamo. Non si permetta mai più”. Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.