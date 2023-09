Governo: Renzi, ‘Meloni doveva rinviare pizza con figlia, errore non andare da Biden’**

StrettoWeb

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Il ricevimento che il presidente Usa da è un ricevimento a cui Meloni ha sbagliato a non andare. Non c’entra nulla con l’immigrazione. Sarebbe stata buona creanza rimandare la pizza con la figlia e andare. Ai vertici internazionali se ti chiama il presidente Usa, ci si va. Ha sbagliato”. Così Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete4.

“La destra ha usato parole sbrigative superficiali e populiste per affrontare un problema epocale come l’immigrazione. Ora se vuole fare un piano Mattei serio, bene. Ma si parla con tutti e al ricevimento di Biden ci vai”.