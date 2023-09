Giustizia: Costa (Az), ‘ministero ha scritto 141mila euro su bilancio per commissione riforma’

StrettoWeb

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Il ministero della Giustizia sostiene di aver speso solo 700 euro per la inutile e dannosa commissione per la riforma dell?ordinamento giudiziario? Allora perché nel bilancio dello Stato compare la cifra di 141mila euro alla voce ‘Commissioni per la riforma dell?ordinamento giudiziario’ che neanche in fase di assestamento è stata ritoccata? Di commissione per la riforma dell?ordinamento giudiziario ce n?è una, ed è quella zeppa di magistrati nominata da Nordio. E lo stanziamento non è del 2005, ma del 2023. Rispondano a questa domanda: è vero o è falso quanto scritto nel bilancio dello Stato? Se è falso è un problema serio, perché si tratta di un documento presentato al Parlamento, sul quale i deputati sono chiamati a votare. Se hanno speso meno dello stanziato avrebbero dovuto azzerare la voce in assestamento, se non lo hanno fatto ci spieghino dove hanno intenzione di spendere quei soldi destinati a ‘Commissioni per la riforma dell?ordinamento giudiziario’. Siamo curiosi”. Così Enrico Costa, deputato di Azione.