Giovan Battista Perciaccante è il neo Presidente di Confindustria Cosenza

“A lui – continua la nota – ho fatto sia personalmente sia a nome della comunità di Cassano, gli auguri di buon lavoro e le congratulazioni per il risultato raggiunto. Giovan Battista Perciaccante, costruttore e imprenditore, da sempre attivo nel campo delle organizzazioni di rappresentanza, ha sempre mostrato passione, costanza e grande professionalità che ha profuso al servizio dell’imprenditoria. A lui soprattutto va anche il merito di aver per portato oltre i confini comunali il volto positivo della città di Cassano All’Ionio“.

“Per questo motivo – ha detto in chiusura Papasso – oltre che per le sue azioni concrete nel campo dell’associazionismo in favore degli imprenditori, del territorio e della società, per l’efficace e tempestiva azione per lo sviluppo, il sostegno delle imprese e la difesa del lavoro, poi, sono stato ben lieto, nelle scorse settimane, di proporre alla giunta municipale, il conferimento a Giovan Battista Perciaccante della civica benemerenza che gli verrà consegnata ufficialmente nelle prossime settimane”.