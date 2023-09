“Le giornate del cinema archeologico”: l’evento per riscoprire Tiriolo e la storia dei Bretti

StrettoWeb

Per tre giorni Tiriolo diventa capitale del cinema. Grande attesa nella cittadina brettia per “Le giornate del cinema archeologico” che si terranno da Sabato 9 all’11 di Settembre, al Museo Archeologico, con la partecipazione di grandi nomi del cinema e dell’archeologia e la consegna del premio Elmo dei Brettii. L’idea di partenza è quella di valorizzare il sito e il Museo di Tiriolo, attraverso le arti visive coinvolgendo attori, artisti, archeologici e storici per riempire di contenuti i siti e i musei calabresi, partendo proprio dall’esperienza di Tiriolo.

Il programma rientra nel progetto Archeocinema Tiriolo, in esecuzione del programma di “Valorizzazione Turistica e Culturale dei Borghi della Calabria”, progetto sostenuto dalla Regione, promosso dal Comune di Tiriolo con il partenariato della Cineteca della Calabria, l’associazione Arpa, il Museo archeologico di Tiriolo e Tiriolo Antica. Le attività hanno avuto inizio con l’Archeotrekking dei Due mari, il 25 giugno scorso, condotto in collaborazione con l’associazione Calabriando di Catanzaro.

Sono proseguite il 27 luglio con il prestigioso convegno sulla valorizzazione e la promozione dei siti storici e archeologici attraverso il cinema, le attività culturali e di spettacolo, che ha visto la partecipazione dell’assessore alla cultura del Comune di Lamezia Terme Giorgia Gargano, della professoressa Giovanna De Sensi Sestito, dell’archeologo Luciano Altomare, degli architetti Salvatore Tozzo e Aurora Skrame, della storica Maria Gabriella Tigani Sava, oltre al sindaco di Tiriolo Mimmo Greco e al presidente della Cineteca Eugenio Attanasio; il convegno è stato magistralmente moderato dal giornalista professionista Luigi Stanizzi.

Riscoprire Tiriolo e la storia dei Bretti attraverso il cinema e renderli esperienza pilota per tutta la Calabria. Si comincia Sabato 9 Settembre 2023, ore 21, una serata dedicata all’Archeologia sonora, con il viaggio in Calabria di Alan Lomax e Diego Carpitella; partecipano Danilo Gatto dell’associazione Arpa e Giorgio Adamo Centro studi Alan Lomax, con la proiezione del film “Radici”, di Marina Piperno e Luigi Monardo Faccini.

Si va avanti Domenica 10 Settembre, ore 21, le migrazioni del Mediterraneo, partendo dalla guerra di Troia, con proiezione del film “L’ultimo Re”, di Aurelio Grimaldi, con la partecipazione di Isabel Russinova. Serata finale, Lunedi 11 Settembre, ore 21, con la Paleoantropologia in Calabria / dal Graffito del Bos primigenius alla nascita dell’allevamento, e con la proiezione del film “Figli del Minotauro/Storie di Uomini e Animali”, di Eugenio Attanasio.