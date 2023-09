Giornata del Veicolo d’Epoca, spettacolo sullo Stretto: oltre 150 auto e moto a Cannitello | INFO

StrettoWeb

Una domenica dai contenuti storici e motoristici super speciali, con un parco veicoli a due e quattro ruote di altissimo livello che abbraccia l’ultimo secolo trascorso, partendo da una serie di vetture anni 30 per arrivare alle più blasonate super sportive moderne, passando per le Young Timer, le moto vintage e le berline di sangue blu.

Saranno oltre 150 i veicoli a due e quattro ruote che dalle ore 15 di domenica 24 settembre impreziosiranno la già bellissima location della Marina dello Stretto a Cannitello, grazie all’ausilio di importanti club che hanno affiancato l’Aremes Lillo Cavallo (diretto da Natale Romeo) promotore ed organizzatore dell’evento, nella preparazione della kermesse, come lo Scuderia Ferrari Club Reggio Calabria, lo Scuderia Rosso Corsa 150°, il Vespa Club Villa San Giovanni presieduto dal dottor Francesco Pratticò, il Vespa Club di Reggio Calabria guidato da Enzo Caridi ed il Vespa Club Motta San Giovanni diretto da Marco Quattrone.

La sezione Young Timer sarà coordinata da Mimmo Spanti, mentre quella Moto dal C.T. di club Dott. Bruno Fontana. Il pomeriggio sarà animato da una diretta Facebook e da un intrattenimento audio con i numerosi partecipanti, con l’evento che si estenderà fino alla prima serata, in contemporanea con le altre città italiane ove e’ organizzato. I maestri pasticceri Giordano, Romeo e Fragomeni delizieranno i presenti con delle creazioni afferenti alle tradizioni del territorio. La sesta edizione di questo evento molto atteso e celebrato con cadenza annuale in tutta Italia per precisa volontà dell’ASI, ente di riferimento del settore vintage nella penisola, ha sempre registrato un eccezionale cornice di pubblico e tangibile entusiasmo dei partecipanti.