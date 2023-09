Giornata Nazionale del Respiro, visite gratuite in Calabria

StrettoWeb

“La cura dell’ambiente è la cura del respiro”, è questo lo slogan della Giornata Nazionale del Respiro e delle malattie respiratorie, nata per sensibilizzare l’opinione pubblica circa il crescente diffondersi delle malattie respiratorie e il loro pesante impatto sulla vita delle persone, nonché promuovere la prevenzione e la diagnosi di queste patologie. Per l’occasione sabato 30 settembre, con il patrocinio dell’AIPO (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri), in molte piazze italiane, verranno allestiti degli stand con materiale divulgativo e con la possibilità di effettuazione gratuita dell’esame spirometrico e misurazione della saturazione dell’ossigeno.

Anche la Calabria, con il suo Presidente Regionale, dott. Filippo Maria Barreca, sarà coinvolta in questa giornata, con diverse iniziative. In particolare i medici dell’AIPO incontreranno i cittadini presso il Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme a partire dalle 15,30; presso il Centro Sanitario del Comune di San Fili in provincia di

Cosenza dalle ore 9,00 e a Reggio Calabria a partire dalle ore 9 sul Corso Garibaldi di fronte la Chiesa di San Giorgio al Corso.

Nel corso della giornata verrà distribuito materiale divulgativo sulle malattie respiratorie, l’impatto ambientale sull’apparato respiratorio, le malattie rare polmonari, il tumore polmonare, l’insufficienza respiratoria cronica del malato, la BCPO, l’asma, il fumo di sigaretta, e saranno eseguiti gratuitamente l’esame spirometrico e la misurazione della saturazione dell’ossigeno e in casi selezionati l’emogasanalisi su sangue capillare.

L’iniziativa è stata sposata anche dalla Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli, che ha sottolineato l’importanza di iniziative di sensibilizzazione e prevenzione a vantaggio della cittadinanza sulle patologie respiratorie, nonché l’importanza della cura del territorio e la necessità di agire con interventi mirati ai fini di preservare non solo l’ambiente ma anche l’aria che respiriamo ogni giorno.