Il giornalista Giacoia è il nuovo caporedattore di Tgr Rai Calabria

StrettoWeb

Il giornalista Riccardo Giacoia il nuovo caporedattore di Tgr Rai della che, da oggi, prende il posto di Pasqualino Pandullo. Giacoia, 60 anni, di Cosenza, è giornalista professionista dal 1997 e fino ad oggi ricopriva l’incarico di vice caporedattore. Ha lavorato anche per Telespazio Calabria e collaborato con Il Mattino di Napoli e Gazzetta del Sud.

La soddisfazione di Cannizzaro

“La nomina di Giacoia alla guida del TG regionale calabrese è sinonimo di investimento in qualità dell’informazione. Nomina meritata sul campo perché è il frutto di decenni di esperienza proprio in casa RAI, oltre che nel mondo del giornalismo in generale. Conoscendolo, sono certo che aiuterà tutto il territorio a raccontare la faccia più bella della nostra splendida regione, una Calabria migliore”. A dirlo è il Deputato reggino Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera.

“Sono felice per Riccardo, professionista serio, impeccabile e, soprattutto, dinamico, che ha avuto modo di farsi apprezzare anche da inviato del TG1 ed in diversi altri contesti nazionali. Questo incarico è il coronamento dell’impegno profuso in tutto questo tempo, dentro e fuori Calabria. E poi, non si può sfuggire ad un parallelismo con Emanuele Giacoia, padre di Riccardo, per tanti anni anch’egli alla guida del TGR della Calabria. Auguro buon lavoro a Riccardo e, al contempo, colgo l’occasione per salutare il caporedattore uscente, Pasqualino Pandullo, profondamente dedito in questi anni all’informazione regionale, con pacatezza e grande equilibrio”, conclude Cannizzaro.