Georg Gottlob, da Oxford all’Unical passando per Paola: “il futuro dell’IA è qui”

Il riscatto della Calabria affonda le radici proprio nell’istruzione: nel giorno dell’inizio di un nuovo anno scolastico, tra prezzi alle stelle, dimensionamento e polemiche, è utile anche citare quella parte del settore che si impegna per accogliere eccellenze mondiali e permette di investire su un futuro che guarda a uno sviluppo di respiro internazionale. La ripartenza arriva proprio dall’Università della Calabria, divenuta punto di riferimento per gli studenti calabresi ma anche di altre regioni e, soprattutto, di studenti che, dall’estero, scelgono l’Unical per perfezionare la propria formazione. L’arrivo di Georg Gottlob può essere interpretato in due modi: la famosa “ciliegina sulla torta” che completa un percorso di crescita, coadiuvato dal Rettore Nicola Leone, ma anche il primo mattone per elevare lo status universitario e del mondo della ricerca.

Georg Gottlob nasce a Vienna il 30 giugno del 1956 ed è propria nella città natìa che consegue la laurea e il dottorato in Informatica. Mente eccelsa e genio della Computer Science, ha insegnato nella cittadina austriaca fino al 2006, quando ha deciso di accettare la prestigiosa cattedra all’Università di Oxford. Una carriera ricca di successi acquisiti con merito e dedizione: vanta infatti oltre 250 pubblicazioni basate sugli studi della Logica Computazionale, della Database Theory e la tanto discussa Intelligenza Artificiale. Dal 2010, inoltre, è parte della Royal Society, l’associazione scientifica britannica che accoglie i massimi esperti del settore.

Una carriera fatta di soli “alti”, ma anche dalla voglia di spingersi sempre oltre e mettere il suo sapere a disposizione di studenti e accademici: da qui, la decisione di lasciare la cattedra ad Oxford e approdare nella “piccola grande Calabria”, accettando l’incarico di Docente di Informatica nel dipartimento di Matematica e Informatica dell’Unical. Una realtà che Georg Gottlob non vede l’ora di conoscere in modo approfondito: ricordiamo infatti che lo scienziato ha già collaborato in 104 pubblicazioni con i docenti dell’università cosentina e, soprattutto, ha lavorato in sinergia con il Rettore Leone a Vienna.

Quella di Gottlob, che tanti definiscono sfida, è in realtà la conferma che la Calabria esiste e ce la può fare anzi, ce la sta già facendo: l’Unical acquisisce un accademico conosciuto a livello internazionale ma la sua non è semplice “fortuna”. L’arrivo di Gottlob è il risultato di anni di dedizione e di perfezionamento della realtà universitaria, una piccola città che si erge ad Arcavacata di Rende e che, anche per l’anno 2023, conquista il terzo posto tra i grandi atenei statali italiani.

Georg Gottlob terrà una lectio magistralis il 15 settembre per l’apertura dell’anno accademico su “Intelligenza e ignoranza artificiale”. Un tema che va ad esplicitare la volontà di affidare proprio allo scienziato austriaco la realizzazione di un nuovo corso di laurea che metterà insieme la scienza computazionale e quella medica: l’obiettivo è creare una facoltà innovativa che sposi il nuovo corso di Laurea di Medicina all’Intelligenza Artificiale. L’esperto non ha quindi dubbi: come dichiarato in un’intervista rilasciata a Repubblica, vivrà a Paola e si stupisce del fatto che la sua scelta abbia creato tanto scalpore.

“Ho scelto la Calabria, il futuro dell’AI è qui”, afferma Gottlob. “Rende oggi è un luogo di ricerca avanzatissimo per i miei studi sulla teoria dei database e sull’intelligenza artificiale. Il giusto approdo per questa fase della vita”. Una vita che condividerà con la moglie, curatrice d’arte ligure, nella tranquillità di un luogo di mare e nella fierezza di essere docente dell’Unical: “straordinari ricercatori e studenti arrivati da tutto il mondo si stanno sfidando all’università della Calabria. Non a caso proprio attorno al campus sono nate diverse startup digitali”.