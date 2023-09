Il Generale dei Carabinieri Giuseppe De Liso che ha arrestato Matteo Messina Denaro accolto a Padova

StrettoWeb

Il generale Giuseppe De Liso è stato accolto questa mattina, a Padova dai rappresenti delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni locali e regionali, dove ha assunto il comando della Legione Carabinieri del Veneto. Negli ultimi due anni, il 57enne Giuseppe De Liso ha arrestato oltre 400 esponenti di Cosa Nostra ed è stato il generale che ha arrestato il boss Matteo Messina Denaro.

“La mia venuta in Veneto è stata una decisione del mio Comandante generale, che ringrazio per l’ulteriore manifestazione di stima che ha avuto nei miei confronti – ha detto De Liso a margine della cerimonia – lavorerò per questa terra con la stessa passione e la stessa determinazione con cui ho lavorato nel percorso della sua carriera. Sono fiero di poter servire i cittadini del veneto“.