Gb-India: Londra esclude accordo commerciale rapido con Delhi

Londra, 3 set. (Adnkronos) – La prospettiva di un accordo di libero scambio tra Regno Unito e India, a lungo considerato una delle maggiori opportunità possibili per la Gran Bretagna dopo la Brexit, rimane lontana. Rishi Sunak ha infatti escluso un accordo commerciale rapido con l’India, prima del vertice del G20 della prossima settimana a Delhi e forse anche prima delle elezioni del prossimo anno.

Diverse fonti vicine ai negoziati hanno detto al Guardian che il primo ministro britannico ha rifiutato l?idea di un accordo che avrebbe potuto abbassare le tariffe su beni come il whisky ma non avrebbe affrontato argomenti più complicati come i servizi professionali.