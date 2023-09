Gambarie, tutto pronto per la camminata sportiva-didattica di Aspromonte Trails: il programma

StrettoWeb

“Vi aspettiamo numerosi all’evento gratuito, aperto anche ai bambini, organizzato dall’Asd Aspromonte Trails, affiliata AICS, di giorno 8 Ottobre all’Aspropark, presso l’area campo Forge Bosurgi in prossimità di Gambarie, per la camminata sportiva didattica di fitwalking”. Così in una nota l’organizzazione.

“Il programma prevede cenni teorici, dimostrazione pratica e successiva camminata sportiva di fitwalking ad anello di un km all’interno del percorso pianeggiante del parco. Gli interessati dovranno indossare abbigliamento e scarpe sportive da camminata oppure da running. Prenotarsi entro giorno 6 Ottobre inviando un email al seguente indirizzo: presidenteasdaspromontetrails@gmail.com”.