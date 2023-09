La futuristica MSC World Europa incanta lo Stretto di Messina | FOTO

StrettoWeb

La MSC World Europa ha risalito le acque dello Stretto di Messina nel tardo pomeriggio di oggi lasciando tutti a bocca aperta per la sua maestosità e bellezza che è si è potuta ammirare nel cuore dello Stretto.

La MSC World Europa sta navigando in queste ore da Messina a Palermo.

La splendida MSC World Europa è la prima nave da crociera con propulsione a GNL, gas naturale liquido che riduce enormemente le emissioni e segna una pietra miliare nello sviluppo di MSC verso operazioni a zero emissioni.

Il meraviglioso design all’avanguardia della MSC World Europa comprende anche la recente tecnologia di riciclaggio dell’acqua, per purificare le acque reflue e il design delle eliche studiato per ridurre il subacqueo nel rispetto della fauna marina.

La futuristica MSC World Europa è stata progettata per elevare ai passeggeri i piacere di una nave da crociera tradizionale a livelli del tutto nuovi e con un elegante design interno con un giardino idroponico in mare, un microbirrificio di bordo, un parco acquatico, l’autoscontro e 7 piscine per rilassarsi a bordo piscina.