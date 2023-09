Futsal, troppa Meta Catania per la Polisportiva Futura: il test amichevole finisce 8-1

StrettoWeb

E’ andato in archivio il secondo test amichevole della stagione per la Polisportiva Futura. Troppa Meta Catania per i giallo-blu, troppa precisione, specialmente nelle palle in attive e divario che si è allargato tantissimo durante un match giocato con dieci minuti in più complessivi per inserire benzina nelle gambe delle rispettive formazioni.

Gli etnei puntano nel fare benissimo nella massima serie del Futsal italiano e lo dimostrano con grinta e precisione. 3-0 nel primo tempo per i locali al PalaCatania: l’ex Tornatore tra i pali bravo a sventare gli inserimenti di Minnella (un palo per lui) ed Honorio. Il Catania è cinico e preciso, sfruttando per tre volte le palle inattive e per quattro volte gli esperimenti di powerplay degli ospiti (8-1 il finale). Il gol Futura è arrivato sul risultato di 4-0 con Andre Falcone. Un test formativo che condurrà Capitan Cividoni e soci verso la sfida contro Ecosistem Lamezia Soccer sabato prossimo al Palattinà.