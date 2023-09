Frattesi show, l’Italia va: battuta l’Ucraina per 2-1 e scongiurato il peggio

StrettoWeb

Dopo il passo falso in Macedonia del Nord, l’Italia non stecca la partita più importante alla prima interna di Luciano Spalletti come nuovo ct. L’ex allenatore del Napoli ringrazia il neo centrocampista dell’Inter Frattesi, autore di una doppietta in avvio che indirizza la gara contro l’Ucraina, che finisce 2-1.

L’avvio aggressivo viene frenato da Yarmolenko, che accorcia le distanze prima dell’intervallo. Nella ripresa, però, nessun gol: si resta sul 2-1. Così gli azzurri agganciano proprio l’Ucraina al secondo posto.