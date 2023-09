Frana a San Fratello, stanziati 7 milioni di euro

StrettoWeb

Il Consiglio dei Ministri ha stanziato circa 7 milioni di euro per la Frana di San Fratello, in provincia di Messina. Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha sottolineato: “la somma stanziata per l’attuazione dei primi interventi si accompagna alla dichiarazione dello stato di emergenza, che durerà 12 mesi. Si tratta di risorse destinate (esattamente 6.700.000) al soccorso e all’assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e all’attività di gestione dei rifiuti e delle macerie. Ricordo – conclude il ministro – che dopo la frana del 12 maggio scorso si è reso necessario evacuare alcune decine di famiglie”.