Formula Uno, è trionfo Ferrari: Sainz vince a Singapore, è la prima vittoria stagionale

Finalmente la Rossa! La Ferrari esulta e trionfa nel Gp di Singapore grazie alla prima vittoria stagionale, firmata Carlos Sainz. Sul podio anche la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton, che ha approfittato del “via libera” di Russell, terzo ma finito contro le barriere all’ultimo giro. Recupera qualche posizione il campione Verstappen, arrivato quinto dopo essere partito undicesimo.

Sainz ha condotto il Gp per tutti e 62 giri. Per lui si tratta della seconda vittoria con la Ferrari, tornata al successo dopo 26 gare. L’ultima vittoria risaliva al Gp d’Austria del 2022, quando vinse Leclerc. “E’ una sensazione incredibile, ringrazio la scuderia Ferrari, è stato fatto un grande sforzo per tornare a vincere dopo un inizio difficile: abbiamo fatto fatto tutto alla perfezione”, le parole a caldo di Carlos Sainz. “Dovevamo cercare di gestire il degrado delle gomme, tutto ha funzionato alla perfezione, ce l’abbiamo fatta ad arrivare in fondo. Ho pensato a tenere il passo, abbiamo gestito e portato la macchina al traguardo. Sono al settimo cielo”.

La classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 374 Sergio Perez (Red Bull) 223 Lewis Hamilton (Mercedes) 180 Fernando Alonso (Aston Martin) 170 Carlos Sainz (Ferrari) 142 Charles Leclerc (Ferrari) 123 George Russell (Mercedes) 109 Lando Norris (McLaren) 95 Lance Stroll (Aston Martin) 47 Pierre Gasly (Alpine) 45 Oscar Piastri (McLaren) 40 Esteban Ocon (Alpine) 36 Alexander Albon (Williams) 21 Nico Hulkenberg (Haas) 9 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 6 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3 Kevin Magnussen (Haas) 3 Liam Lawson (Alpha Tauri 2 Logan Sargeant (Williams) 0 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0