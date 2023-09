Fondi Europei, la guida della docente Delly Fabiano presentata a Rende

StrettoWeb

Burocrazia e un linguaggio tecnico molto settoriale rendono spesso difficile comprendere le opportunità offerte dai finanziamenti europei. Avere una buona idea, inoltre, non basta per intercettare risorse utili alla crescita economica e sociale dei territori. E’ necessaria, infatti, una progettazione in grado di rispondere agli standard qualitativi che l’Europa richiede.

Argomenti affrontati a Rende nel corso dell’incontro organizzato dalla Fidapa per presentare la guida ai fondi europei realizzata da Delly Fabiano, docente Unical ed esperta di fondi comunitari. Un handbook messo a disposizione gratuitamente di tutti, imprese, istituzioni, cittadini, che aiuta a capire meglio il complesso e variegato mondo dei fondi europei, diretti e indiretti.

Dopo l’introduzione di Annamaria Paolopoli, presidente della Fidapa Distretto di Rende, i saluti delle autorità della Federazione Italiana Donne Arte Professioni e Affari e del Kiwanis International. Collegati in piattaforma: il presidente nazionale della Fidapa, Fiammetta

Perrone, il presidente del Distretto sud Ovest Pina Genua, e il governatore del Kiwanis Distretto Italia San Marino Salvatore Chianello.

Interessante il dibattito, al quale ha partecipato anche Katya Gentile, consigliere regionale e presidente della VI commissione consiliare, che ha curato la prefazione della guida. Nel corso dell’incontro sono state evidenziate le tante opportunità offerte ai territori dall’Europa attraverso i fondi messi a disposizione, ma anche gli ostacoli da rimuovere per superare i ritardi nella spesa che ancora oggi si registrano.

Delly Fabiano, responsabile nazionale per la Fidapa della task force innovazione e presidente nazionale della commissione progettualità e finanziamenti del Kiwanis, ha sottolineato l’importanza della formazione. “In questa direzione -aggiunge – va l’iniziativa avviata per il

Kiwanis con alcuni giovani, formati sulla progettazione europea, che sono stati a Bruxelles dove hanno avuto modo di conoscere da vicino i meccanismi alla base dei fondi europei. Solo favorendo la conoscenza e il confronto riusciremo a rendere la nostra terra più competitiva”.