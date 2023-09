Fi: Casellati, ‘tanti giovani a ‘Azzurra libertà’, partito va avanti nel segno di Berlusconi’

StrettoWeb

Gaeta, 8 set. (Adnkronos) – “Primo evento senza Berlusconi? Il fatto è che oggi sono qui tanti giovani. È la dimostrazione della mentalità di un partito come Forza Italia che ogni volta sembra quasi che suonano le campane di morte, ma in realtà è un partito che ha voglia di continuare nel segno di Silvio Berlusconi. Del resto, nell’ultima conversazione che ho avuto con Berlusconi si parlava di giovani e mi diceva di puntare sui giovani, anche nelle varie scelte. Perché con la loro passione, la creatività, il coraggio, la forza delle idee dovevamo raccogliere il testimone di una storia lunga che veniva veicolata dal concetto di libertà”. Lo dice Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra delle Riforme istituzionali e senatrice di Forza Italia, a margine dell’evento ‘Azzurra Libertà’ organizzata da Forza Giovane, in corso di svolgimento a Gaeta.

“Non c’è mai stato un provvedimento nella lunga carriera di Berlusconi che abbia limitato la libertà personale, sociale, politica perché questa parola ‘libertà’ è l’elemento prioritario che consente di realizzare i principi della democrazia, della solidarietà, della dignità – prosegue -. Quindi, oggi vedere questa rappresentazione di Azzurra libertà che era uno degli inni di Forza Italia è emozionante perché fa pensare al suo testo: la libertà che riprende il sogno che ho dentro al mio cuore”. “Quel sogno che Berlusconi aveva tradotto in un progetto che poi aveva realizzato nel suo lungo percorso politico. È davvero un evento straordinario”, conclude Casellati.