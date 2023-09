Festa della Madonna della Montagna a Polsi. Versace: “una vera emozione partecipare ad una tradizione secolare”

StrettoWeb

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha preso parte alle celebrazioni in onore della Madonna della Montagna al santuario di Polsi. “E’ un momento molto sentito non solo per la comunità della Città Metropolitana, ma per tanti fedeli che arrivano a Polsi da tutte le parti del mondo. È una vera emozione poter partecipare ad una festa che, da secoli, riempie di gioia e speranza i cuori di migliaia di persone”. Queste le parole del sindaco facente funzioni, Carmelo Verace, che ha invitato i cittadini “ad una profonda riflessione. Il pensiero – ha aggiunto – è principalmente rivolto ai tanti giovani che hanno perso la vita lungo le strade del nostro territorio, alle loro famiglie, a quanti soffrono e vivono un particolare momento di difficoltà”.

Proprio sulla questione viabilità, l’inquilino di Palazzo Alvaro ha chiesto “uno sforzo istituzionale sinergico”. “Abbiamo spinto il Governo – ha concluso – a prendere decisioni forti e risolutive perché le nostre strade ci devono aiutare a vivere e non a morire. Scontiamo un ritardo infrastrutturale troppo pesante. Per giungere al santuario di Polsi le condizioni delle strade sono a dir poco disastrose. Eppure, i nostri territori, potrebbero trovare linfa e vigore da un turismo religioso che si affiancherebbe alla perfezione a luoghi incontaminati e dalla bellezza mozzafiato”.