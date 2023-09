“Alla festa di Armani mi hanno palpato il sedere cinque volte”, lo sfogo della polizia locale di Venezia

StrettoWeb

Il capo della polizia municipale di Venezia, Marco Agostini, denuncia di essere stato palpeggiato e costretto ad allontanarsi dalla festa di Giorgio Armani all’Arsenale. A raccontare l’episodio è stato il diretto interessato, che nella notte tra sabato e domenica ha pubblicato un lungo post su Facebook poi cancellato in mattinata.

“Dovevo arrivare a quasi 63 anni“, queste le parole pubblicate prima di essere rimosse dal comandante Agostini, “per comprendere cosa prova una donna molestata quando le palpano il sedere. Io per interrompere la cosa ho scelto di allontanarmi velocemente dall’evento a cui partecipavo, sempre mantenendo il sorriso sulle labbra e di non fare una piazzata solo per rispetto della divisa che indosso, ma la tentazione è stata forte“, conclude.