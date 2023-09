Famiglia: oggi incontro a P.Chigi ministri-associazione ‘Ditelo sui tetti’ in vista di manovra

StrettoWeb

Roma, 19 set. (Adnkronos) – Si terrà oggi a Palazzo Chigi alle ore 18,30 un incontro tra il Governo e il network ?Ditelo sui tetti?, che riunisce circa cento associazioni di area cattolica, guidato dall?avvocato Domenico Menorello. Per l?Esecutivo saranno presenti i ministri dell?Economia e finanze, Giancarlo Giorgetti, col viceministro Maurizio Leo; del Lavoro e politiche sociali, Marina Calderone; dell?Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara; della Famiglia, Eugenia Roccella; della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo; il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Il confronto avrà per oggetto, fra l?altro, le misure per la famiglia e la natalità in vista della legge di bilancio 2024.