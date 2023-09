F1: Verstappen, ‘non pensavo di poter vincere 10 gare di fila, oggi me l’hanno fatta sudare’

StrettoWeb

Monza, 3 set. – (Adnkronos) – “Non avrei mai creduto che fosse possibile vincere dieci gare di fila, però oggi non è stata una gara semplice, ce l’hanno fatta sudare”. Così Max Verstappen dopo la vittoria nel Gp d’Italia a Monza. “Avevamo un buon passo, abbiamo gestito bene le gomme ma era difficile avvicinarli e superarli e quindi ho dovuto forzare l’errore. A un certo punto lui ha avuto un bloccaggio, io avevo una migliore trazione in curva e l’ho superato -prosegue il pilota della Red Bull-. A quel punto ho fatto la mia gara. Se ho temuto di non vincere? Ho mantenuto la pazienza, sapevo di dover cogliere le opportunità. Alla fine ho avuto un problemino ma avevamo un vantaggio enorme, ho potuto anche alzare un po’ il piede dall’acceleratore”.