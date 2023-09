F1: Sainz, ‘la macchina sembra buona, proveremo a lottare per la pole’

StrettoWeb

Marina Bay, 15 set. -(Adnkronos) – Carlos Sainz ha chiuso il venerdì di Singapore con il miglior tempo assoluto, precedendo di 18 millesimi Charles Leclerc. La Ferrari è sembrata a proprio agio sul circuito cittadino di Marina Bay. “Si sono viste in passato prestazioni strane su questo tracciato -dice Sainz-. Sembra che favorisca la nostra macchina, ma la pista cambierà. Ci sarà più grip. Red Bull in difficoltà? Non ci credo, domani saranno in lotta per la pole e il passo gara è competitivo. Ma anche Mercedes, Aston e McLaren lo sono. Spero che anche noi potremo lottare per la pole. Un venerdì positivo: la vettura è sembrata lavorare nella giusta finestra prestazionale fin dal primo giro della prima sessione, per cui nella seconda ci siamo potuti dedicare a rifinire ulteriormente il set-up. Mi aspetto che la pista domani migliorerà ulteriormente, con ancora più grip. Vedremo in quelle condizioni quanto noi riusciremo a migliorare e quello che riusciranno a fare i nostri avversari”.