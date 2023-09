F1: Abodi, ‘Ferrari vince sul mercato ma non recupera competitività in pista’

StrettoWeb

Roma, 25 set. – (Adnkronos) – “Cambiati team principal, le formule, ma pur con qualche piccola soddisfazione, come con Sainz nel penultimo Gp, c’è ancora mancanza di competitività nel tempo”. Lo dice il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, a “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento, in merito alla stagione della Ferrari. “Diciamo che assistiamo a un fenomeno interessante: vince nei conti, sul mercato ma evidentemente in pista non recupera quella competitività persa anni fa”, aggiunge Abodi.