Evento Vialli al Granillo, spunta una lettera della Fondazione a organizzatori e Comune di Reggio: “siamo estranei, si diffida lo svolgimento”

L’evento in onore di Vialli al Granillo per domenica sera è stato rinviato, come annunciato dall’organizzatore Alessandro Arena. Dopo la risposta tiepidissima della città, in concomitanza dei tristi fatti della Reggina, è arrivato infatti il carico pesante legato ai dubbi sollevati dalla giornalista Lucarelli, i quali hanno provocato il “ritiro” di alcuni grandi ospiti. In questi giorni caldi, tra l’altro, anche la famiglia del compianto ex calciatore era intervenuta per precisare che non aveva autorizzato a utilizzare il nome di Vialli per eventi benefici.

E’ di ieri, poi, una lettera firmata dalla Fondazione Vialli e Mauro di cui è venuta a conoscenza StrettoWeb. E’ firmata da un Avvocato della Fondazione ed è rivolta all’Associazione Nazionale Azzurri e al Comune di Reggio Calabria. I contenuti? Si ribadisce l’estraneità all’evento e l’impedimento a utilizzare il nome di Vialli, diffidando pertanto l’evento. Di seguito la missiva integrale.

“Scrivo la presente in nome e per conto della Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo Sport ONLUS, dalla quale ho ricevuto espresso incarico, per rappresentare quanto segue”. “La Fondazione è venuta a conoscenza dell’organizzazione, da parte della Vostra Associazione, dell’iniziativa denominata “The Legend – Gianluca Vialli 9″ in programma per il prossimo 10 settembre 2023 allo stadio Granillo di Reggio Calabria, iniziativa per quanto consta patrocinata anche dal Comune di Reggio Calabria e realizzata al fine di promuovere una raccolta fondi a sostegno di un progetto destinato ai bambini con autismo”. “La Fondazione, pur prendendo atto del fine filantropico posto alla base del progetto (di cui tuttavia neppure conosce termini e contenuto, aspetti sui quali si riserva gli approfondimenti del caso) e nell’evidenziare il risalto mediatico della manifestazione posta a contorno (anche in ragione della notorietà della figura di Gianluca Vialli), con la presente mio tramite, richiamando quanto oggetto di una nota ANSA diffusa in data di ieri, precisa di non aver mai autorizzato la manifestazione né l’utilizzo dell’immagine e del nome di Gianluca Vialli per fini concessi all’iniziativa in questione, alla quale la Fondazione medesima è del tutto estranea”. “Se ne diffida pertanto lo svolgimento e comunque l’utilizzo e la diffusione dell’immagine e del nome di Gianluca Vialli con qualsivoglia mezzo, riservata ogni azione e tutela, precisando che il relativo utilizzo ed uso compete solo ed esclusivamente alla Fondazione che ne ha piena ed esclusiva titolarità”.