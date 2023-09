Eurovolley 2023, l’omaggio di Stasi al calabrese Lavia: “grazie ragazzi, grazie Daniele”

StrettoWeb

A un passo dal sogno: la finale degli Europei maschili di Pallavolo ha il sapore dell’amaro in bocca. L’Italia è stata battuta dalla Polonia per tre set a zero, nel match disputato ieri sera al PalaEur di Roma. Gli azzurri però, conquistano un secondo posto di tutto rispetto confermando, ancora una volta, di avere la “stoffa” dei campioni. Un plauso particolare va a Daniele Lavia, il gigante calabrese definito il “regista” del team.

Il sindaco di Corigliano-Rossano, città di Lavia, ha voluto così ringraziare gli azzurri e il concittadino: “una colonna: così la La Gazzetta dello Sport ha definito stamattina il nostro Daniele Lavia. Abbiamo sognato, ancora una volta. L’ultima volta eravamo stati più forti noi, stavolta è toccato a loro. Aspettiamo “la bella”. Fermi ad un passo dalla meta, ma anche essere arrivati fino all’argento é degno di un’impresa. Grazie ragazzi, grazie Daniele. Orgogliosi di voi”.