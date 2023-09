Europrogettazione e Mercato Unico: il ciclo webinar di Unioncamere Calabria

StrettoWeb

Unioncamere Calabria, partner della rete europea Enterprise Europe Network, in collaborazione con Unioncamere Nazionale e Unioncamere Europa inaugura un ciclo di sei webinar formativi per promuovere e divulgare le opportunità derivanti dall’europrogettazione e dal Mercato Unico, di cui quest’anno l’Unione Europea festeggia il 30esimo Anniversario. Il primo webinar, in agenda il 28 settembre con inizio a partire dalle ore 10.30, dal titolo “Il contrasto al cambiamento climatico: misure UE ed impatto per le imprese”.

Il webinar affronterà l’obbligo giuridico sancito dalla normativa europea sul clima relativo al conseguimento dell’obiettivo climatico dell’UE di ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030. Tratterà di come i Paesi dell’UE stanno lavorando a una nuova legislazione per conseguire tale obiettivo e rendere l’UE climaticamente neutra entro il 2050 e di quale impatto vi sarà per le imprese. In programma sono previsti i qualificati interventi tecnici a cura di Diana Marcello, Unioncamere Europa e Carlo De Grandis, DG Clima Commissione Europea (scarica la locandina dei lavori).

La partecipazione è gratuita previa registrazione attraverso il seguente modulo . Il webinar è attualmente accreditato dai seguenti ordini professionali:

Collegio geometri e dei geometri laureati della provincia di Catanzaro

Ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Catanzaro

Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Catanzaro

Ordine degli ingegneri della provincia di Catanzaro.

Il ciclo formativo proseguirà già il prossimo 12 ottobre con il webinar “Orientarsi In Europa”, un incontro di orientamento sugli strumenti europei a disposizione delle imprese per accedere al mercato sia interno che internazionale e per comprendere il funzionamento della macchina europea. Entro fine anno sono calendarizzati gli appuntamenti “Focus giovani e impresa”, sugli strumenti e le iniziative europee a disposizione degli imprenditori di domani.

“La doppia transizione si tinge di rosa”, in collaborazione con i Comitati di Imprenditoria Femminile della Calabria sulla transizione verde e digitale a livello europeo e sulle opportunità per le donne imprenditrici. “L’accesso ai fondi europei: le regole del gioco”, incontro introduttivo alla progettazione europea ed infine “Laboratorio di europrogettazione”, workshop di analisi di una call for proposal e di un progetto finanziato da fondi europei. Sarà conferito un attestato di partecipazione a coloro i quali avranno partecipato almeno al 90% delle attività formative, come da registrazioni online.