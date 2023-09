Europee: Meloni, ‘per Fdi risultato impensabile in Italia, possiamo fare lo stesso in Ue’

StrettoWeb

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Dobbiamo organizzarci al meglio per affrontare le europee. Abbiamo fatto qualcosa di impensabile in Italia, non c?è ragione di credere che non si possa fare altrettanto in Europa. Per questo dobbiamo aspettarci una campagna elettorale durissima, destinata ad infiammarsi mese dopo mese. Dovremo farla, come dicono gli spagnoli, con la ‘cabeza fria’ e il ‘corazon caliente'”. Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni intervenendo all’assemblea nazionale di Fdi.