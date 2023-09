Europee: Danti (Iv), ‘Salvini e Meloni vicini a punto di rottura’

StrettoWeb

Roma, 11 set. (Adnkronos) – ?Salvini vuole a tutti i costi portare Marine Le Pen in Europa. Il leader della Lega non ce la farà ma le divisioni a e con Bruxelles segneranno un punto di rottura inevitabile con Giorgia Meloni. Le tensioni nel governo italiano sono palpabili, in prospettiva la frattura sarà netta. È una destra prossima allo sbando?. Lo scrive sui social l?eurodeputato di Italia Viva Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe.