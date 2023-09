Estate accessibile in Calabria: grande successo per la navetta mare-borgo a Satriano

StrettoWeb

Ha riscosso grande successo il servizio di navetta gratuita “Mare-Borgo” istituito dal Comune di Satriano in via sperimentale dal 15 Luglio al 20 Agosto. Una “sperimentazione” quella fortemente voluta dall’amministrazione comunale, che ha evidenziato la necessità per

Satriano di un servizio del genere per il rilancio del centro storico nel periodo estivo, facilitando gli spostamenti con le zone marine limitrofe durante una fascia oraria non servita dal trasporto pubblico regionale.

Stando ai dati forniti dalla società che ha espletato il servizio, sono stati oltre 1000 i passeggeri che nel corso dei 30 giorni di “Navetta Mare-Borgo” hanno utilizzato il servizio per gli spostamenti tra centro storico e zone marine. Visto il grande successo della sperimentazione, è volontà del Sindaco e dell’amministrazione comunale mantenere il servizio per il prossimo anno, e sono anche al vaglio eventuali migliorie e potenziamenti dell’offerta.