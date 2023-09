Emilio Errigo nuovo commissario per la bonifica Sin Crotone-Cassano-Cerchiara

StrettoWeb

Emilio Errigo è stato eletto ieri, 11 settembre, nuovo Commissario Straordinario per la bonifica del sito d’interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara. Errigo è un Generale in pensione della Guardia di Finanza, oltre ad avere la nomina di Commissario Straordinario dell’Arpacal. Il suo nome è stato scelto con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta dei ministeri dell’ambiente e dell’economia e delle finanze. Il generale resterà in carica per due anni, prorogabili fino a 12 mesi in caso di mancata conclusione dei lavori.

L’obiettivo è coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica dell’area interessata, al momento contaminata, con un finanziamento di 70 milioni di euro provenienti dal risarcimento per danno ambientale di Syndial, oggi Eni Rewind. I lavori di bonifica infatti, sono al momento interrotti perché la società in questione non vuole smaltire i rifiuti fuori regione come previsto da decreto.

Una carica importante e difficile, che il Generale conosce bene vista la sua esperienza. Prima di approdare ad Arpacal, ha ricoperto il ruolo di commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia Orientale. Attualmente insegna diritto internazionale del mare all’università degli studi della Tuscia di Viterbo.

Furgiuele (Lega): “pieno sostegno al Generale”

“Il Generale Emilio Errigo sarà il nuovo commissario per il sito d’interesse nazionale di Crotone. Il relativo Dpcm di nomina è stato finalmente siglato e bollinato. Errigo avrà la fondamentale delega a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato d’interesse di Crotone, Cassano e Cerchiara. Inutile dire quanto io sia compiaciuto per questa nomina che ho sostenuto e auspicato, anche con vibrate iniziative parlamentari, poiché da sempre convinto che la figura del commissario alla bonifica debba essere autonoma, e che essa non possa essere oggetto di cumuli istituzionali com’è stato finora, con risultati inesistenti e con un dispendio di tempo inaccettabile.

Ora bisogna correre verso la meta della dignità territoriale. Il commissario alla bonifica deve fare solo quello per cui è stato incaricato, e basta. Il compito cui egli dovrà assolvere è di tale importanza per lo sviluppo dell’area pitagorica che non ci si può permettere altre distrazioni. Per tale ragione, ciascuno dovrà sostenerlo con azioni mirate alla soluzione dei problemi. Io ci sarò con lo spirito di proposta e il collegamento continuo con le istituzioni parlamentari. Al generale Errigo giunga il mio più vivo augurio di un grande ed epocale lavoro“.