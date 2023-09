Emergenza sbarchi: 71 migranti arrivati nella notte al porto di Crotone

StrettoWeb

La visita del Premier Giorgia Meloni e del Presidente Europeo von der Leyen a Lampedusa avrebbe dovuto mettere un punto agli sbarchi coatti in terra italiana. Nonostante un decalogo e la volontà di agire in maniera decisiva, l’emergenza migranti continua incessante. Questa volta non a Lampedusa ma sulle coste calabresi: sono infatti 71 i migranti che hanno raggiunto il porto di Crotone ieri sera. Il gruppo, proveniente dalla Turchia, viaggiava su un veliero di 12 metri quando è stato avvistato dalla Guardia di Finanza: l’unità navale delle fiamme gialle li ha pertanto abbordati a largo di Capocolonna e portati in salvo su terraferma.

Tra i profughi ci sono 13 donne in fuga da Iran ed Afganistan insieme, 2 minori iraniani e 11 minori afgani. Gli uomini presenti sono invece 27 provenienti dall’Iran, 14 dall’Afganistan ed 1 dall’Iraq. A bordo anche 3 turchi. Sbarcati al porto crotonese, i migranti sono stati soccorsi dalla Croce Rossa Italiana che li ha rifocillati, mentre l’Asp di Crotone si è occupata delle prime cure mediche. Il gruppo è stato poi trasferito nel centro d’accoglienza Sant’Anna.