Emergenza sanitaria a Catanzaro: “pronto soccorso a Germaneto a quando?”

“Scaduti i termini il 27 luglio 2023 per l’apertura presso l’Azienda Dulbecco del Pronto Soccorso presso il presidio ospedaliero “Mater Domini” – ancora oggi NON si vede concretizzazione. Abbiamo inviato al Presidente della Regione, nonché Commissario ed al Rettore dell’Università una nota, al fin di essere informati sull’andamento delle procedure di attuazione”.

“Ad oggi registriamo solo che:

– tanti ospedali sono rimasti chiusi;

– i presidi USCA o ambulatori periferici carenti a dare risposte sanitarie;

– le guardie mediche sono sempre meno cosi come i medici di base;

– le ambulanze non sono utilizzabili abbiamo solo arricchito il mercato della Lombardia in una logica di mercato immorale…le automediche non sono disponibili;

– la migrazione sanitaria aumenta;

– le liste di attesa si allungano.

“Questi solo in parte, quello che registriamo giornalmente nelle assemblee e tra i cittadini. Ed i pronto soccorsi vengono presi d’assalto dalla cittadinanza per essere curati, gli Operatori “senza tregua” giornalmente. Da quanto sopra, nasce l’urgenza della nascita di un secondo Pronto Soccorso nella città di Catanzaro all’interno del Presidio Ospedaliero Mater Domini”.

“Una previsione particolarmente utile, perché permette di alleggerire l’intasato Pronto Soccorso dell’Ospedale Pugliese e garantisce agli utenti/pazienti di Catanzaro e dell’intera regione risposte più rapide nel rispetto del diritto alla salute”