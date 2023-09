Emergenza migranti, il presidente Mancuso: “se l’Europa c’è, si faccia sentire adesso”

StrettoWeb

“Se l’Europa c’è, si faccia sentire. E’ adesso che deve battere un colpo, se lo farà a ridosso della campagna elettorale del prossimo anno rischia di non essere credibile. Sulla questione migranti – afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso – che, per numeri (200 mila a fine 2023) e problematiche umanitarie, è da tempo diventata strutturale, il Governo italiano e i suoi Ministri stanno facendo tutto il possibile. Con lo scopo di favorire flussi migratori legali, bloccare l’immigrazione illegale contrastando le reti criminali coinvolte nel traffico dei migranti.

E ancora: “implementare l’integrazione senza cui l’accoglienza va in tilt, e interloquire, anche attraverso rapporti bilaterali, con i Paese di partenza e di transito da cui si fugge per guerre, carestia e mutamenti climatici. Altrettanto impegno – aggiunge Mancuso – stanno dispiegando i sindaci e tutti i soggetti, pubblici e privati, che fronteggiano, con abnegazione e responsabilità e purtroppo con sempre più difficoltà, gli sbarchi quotidiani”.

“Ma è l’Unione europea che – sottolinea il presidente Mancuso – superando la logica dell’emergenza, deve intervenire con una strategia globale, umanitaria e sicura, che combini il controllo efficace delle sue frontiere esterne con politiche e risorse per l’accoglienza, funzionali anche alle esigenze del mercato e dell’economia degli Stati aderenti”. Ed è l’Unione europea, che fin qui ha brillato per funambolismi e promesse disattese, che deve iniziare a governare le migrazioni dentro la prospettiva di sviluppo del ‘Mare Nostrum’, in una visione di riequilibrio e di multipolarità degli assi verso l’Oriente e verso il Sud del mondo economico”.