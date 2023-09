Elezioni europee, Gallo: “ecco la nostra proposta sulla legge elettorale”

StrettoWeb

Il parlamentare di Sud Chiama Nord on. Francesco Gallo annuncia in una nota stampa “di aver predisposto una proposta di legge di modifica dell’attuale legge elettorale per il parlamento europeo”. “Contrariamente a quanto si sta discutendo in questi giorni – precisa Gallo – ovvero dell’abbassamento dello sbarramento elettorale per accedere alla ripartizione dei seggi, la nostra proposta mantiene lo sbarramento nazionale del 4% ma prevede la possibilità di bypassarlo per le liste che ottengano almeno il 10 per centro in una delle cinque circoscrizioni.”

“L’attuale legge 24 gennaio 1979, n. 18 – prosegue Gallo – prevede giuste tutele per le minoranze linguistiche, che consentono, ad esempio, alla SVP di eleggere un proprio rappresentante”. “Noi – precisa Gallo – pensiamo che una forza che supera il 10% in una circoscrizione, abbia comunque diritto di accedere alla ripartizione dei seggi. D’altronde l’Europa è anche il luogo delle regioni e delle autonomie ed è assurdo che si precluda la rappresentanza a forze molto radicate in alcune aree del paese”. L’on. Gallo ricorda come “la circoscrizione Sicilia/Sardegna sia l’unica composta esclusivamente da due regioni a statuto speciale. L’affermarsi di forze radicate in determinati territori, pur non raggiungendo la soglia nazionale del 4 per cento, dovrebbe indurre il legislatore ad una tutela democratica, anche con il fine di dare alla rappresentanza italiana al parlamento europeo non solo un pluralismo politico ma anche un pluralismo territoriale”.